Juhtkiri: et talv ei tuleks ootamatult

Tänavu kalender nagu veidi venib, päris harilikku külma, märga ja ebameeldivat sügist ei olegi veel tulnud. Praeguste ilmadega tundub, et suvi on justkui äsja lõppenud, sest puud on alles paar nädalat värvikas lehekuues olla saanud.



Kui ilm on ilus ja päike särab, näib talv olevat mägede taga ning lumi ja jää paistavad mingite kaugete tulevikuprobleemidena.



Vihmased ja tuulised päevad toovad küll tegelikkusse tagasi, ent hommikuti on aina raskem rõiva­valikut teha. Siiani sai käia õhukese jaki ja kergete jalanõudega. Ent kui kahutanud maa ja jäise õhu järgi riietust sättida, selgub keskpäeval, et seda kõike on vägagi liiast, õhtu peale jäädes on aga taas põhjust arvamust muuta. Selline mänguline sügis siis tänavu.



Kel kindlasti varavalges vaja sõita, sel tuleb sellegipoolest varakult rehvid üle vaadata. Kes autot iga päev ei kasuta, ei pea veel kiirustama. Ei talverehvidele ega teedele pole sooja ilmaga klõbistamine kasulik. Selge on see, et alati tuleb talv ootamatult, kuigi kalender on seinal ja ilmateatele saab igaüks vaevata ligi.



Mõnel aastal on oktoobri keskel juba esimene lumigi ära nähtud ja kunagi oli see suisa kevadeni maas. Eesti ilm on üllatusi täis. Ehkki teame, et tulemas on sünge pimedus, masendav libedus, nörritav lörts, krõbe külm, näpistav pakane ja kõle tuul ning kohe-kohe algavas talvekaamoses tekib igatsus valguse järele, elame veel sügiskuldseid hetki ning ehk oskame leida ka ees ootavatest santidest ilmadest killukest head.