Elisa sulgeb Lääne-Virumaal 3G võrgu

Järk-järgult suletakse 3G võrk ka teistes maakondades üle Eesti, et vabastada sagedusressurss suurema kasutajaskonnaga 4G ja 5G võrgu tarbeks.

"Kõik meie kliendid, olenemata sellest, kui vana seadet kasutatakse, saavad kõneteenust edasi kasutada 2G tehnoloogial. Mobiilse andmesideteenuse kasutamiseks tuleks aga asendada see 4G ja/või 5G toega seadmega," lisas Polli ja tõdes, et 5G tehnoloogia arendamise kõrval on 3G võrgu sulgemine üks lähiaastate kõige suuremaid strateegilisi projekte.