Lavastus «Metamorfoos» hakkab lavateekonda lõpetama

Franz Kafka samanimelisel jutustusel põhinev lavastus «Metamorfoos» on lugu läbipõlemisest. Aga mitte ainult ... Selles kerkivad olulised küsimused, millele me tihtipeale ei tahagi vastust leida, vaid eelistame pilku peita või neist mööda vaadata.

«Vaatajal on hea meel, et näitleja on täie tervise juures ja püsti püsib pärast sellist kukkumise, tümitamise, rabelemise, ronimise, roomamise, kaklemise, rippumise, jooksmise kaskaadi,» kirjutas teatrikriitik Maris Johannes Virumaa Teatajas Märten Matsu rollisoorituse kohta.