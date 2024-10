Kolumn: kõik maailma tuumaenergia toetajad, ühinege!

Põhjuseks tuuakse, et laste nutisõltuvust ja keskendumisraskusi tuleb vähendada. Loodan, et piiramisega jõutakse varsti kaugemalegi ning ka lastevanematel ei lubata vähemalt kooli või lasteaia territooriumil nutitelefoni kasutada. Sest juba ammu on uuringutega tuvastatud, et laste kehvas keeleoskuses on esmajoones süüdi vanemad, kes ei ole lastega nende esimestel eluaastatel piisavalt rääkinud.