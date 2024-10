Nädala kaja: vaikus on kahtlane väärtus

Mina tean kodukontori võlusid. Töötasin kodust ühe ajakirja heaks neli ja pool aastat. Alustades oli asjakorraldus mulle nii võõras, et sõin näiteks lõunat püstijalu ja kiirustades, sest tundus, et mingi nähtamatu silm võib üheksast viieni iga mu sammu jälgida. Tasahaaval sai aina enam selgeks, et kodukontor on pakett häid asju: töö on tehtud, pesu pestud, uudised loetud, gümnaasiumis õppiv laps sooja söögiga vastu võetud ... Mida veel? Unistuste kombo ju?