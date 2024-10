SEB panga nimel levib pettuslik küsitlus

Petturite eesmärk on saada kätte kliendi andmed ning seejärel teha kliendi kontolt tehinguid. Küsitluse eest pakutav tasu on vaid ohvri peibutamiseks ja tegelikku rahalist tasu küsitlusele vastamise eest ei saa.

Petturite loodud reklaamile klõpsamise järel avaneb libaleht, milles küsitakse esmalt kasutajanime internetipanka sisselogimiseks. Pärast kasutajanime sisestamist saabub telefoni Smart-ID teavitus, kus isiku tuvastamiseks küsitakse kinnituskoodi PIN1. Pärast koodi kinnitamist suunatakse inimene edasi küsimustiku juurde. Küsimustiku täitmise ajal saavad petturid toimetada ohvri internetipangas, millele ligipääsu on nad kasutajanime ja PIN1 sisestamisega saanud. Seni, kuni käib libaküsitlusele vastamine, teevad petturid internetipanga kontol tehinguid. Lubatud tasu küsimustiku täitmise eest ei järgne, see-eest avastatakse hiljem, et kontolt on tehtud võõrastele isikutele ülekandeid.