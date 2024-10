Tasub teada: kuidas väljaspool EL-i mõistlikult internetti kasutada?

Inimesed on juba harjunud, et Euroopa Liidu riikides reisides saab kasutada oma mobiilipaketi internetimahtu kas täielikult või osaliselt ka sihtkohas, olgu see siis puhkusel või tööreisil. Paraku ei rakendu väljapoole Euroopa Liitu reisides enam samad rändlusreeglid ja reisija peab arvestama kohalikus riigis kehtivate hindade ja rändlustingimustega. Eestlaste seas on sellised populaarsed sihtkohad näiteks Türgi, Egiptus, Maroko, Tai, Ameerika ühendriigid, Suurbritannia.