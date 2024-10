Rakvere Teater - 85 Rakvere teater ja kuulsused

Küll aga võeti teatrimäe vahetus läheduses kinni Eesti Hannibaliks kutsutud Ivo Schenkenberg. Tema oli vintske vits. Mäletan hästi, kuidas me Vallimäe nõlval trehvasime. Hannibali mehed olid väikse salgaga jälitanud tatarlasi, kes linnusesse varju põgenesid. Ivo tahtis laagrisse jääda ja uuris minu käest, et kustkohast joogivett saaks. Ma näitasin kenasti Soolikaoja kätte, aga Ivol oli vend, see oli selline kärsitu noormees, tema tahtis hirmsasti linnust ründama minna. Ja nii see läks. Ivo nabiti siinsamas teatrimäe juures kinni ja veeti Pihkvasse, kus ta neljaks kisti, aga seda ma vaatama ei läinud.