Pääsukesemärgi sügisene taotlusvoor on veel avatud

Pääsukesemärk antakse tootele, mis toodetakse Eestis, mille põhitooraine on 100 protsenti eestimaise päritoluga ning mis on edukalt läbinud laboratoorse ja sensoorse hindamise. «Eesti toit on muutunud tarbija jaoks aina olulisemaks, mistõttu aitab pääsukesemärk tootel teha ostuotsuseid kiiremini, toetades sellega ka Eesti oma toidutootjaid,» ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot. Kodumaine peab olema tingimata toote põhitooraine. «Seega kui toode on näiteks kohupiim rosinatega, siis rosinad võivad tulla mujalt, kuid kohupiim peab olema eestimaine,» märkis põllumajandus-kaubanduskoja toiduvaldkonna projektijuht Janne Viisma.