Lääne-Virumaa õpilased kujundavad teadusprogrammi abiga liikumisharjumust

Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel ja liigsel istumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele ja heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule. Seetõttu on Tartu ülikooli liikumislaboris loodud haridusuuendus­programm «Liikuma kutsuv kool» ning sihiks on võetud toetada koole, et iga päev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele kui ka õpetajatele.