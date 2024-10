Vabariigi pillimehehed annavad julgustava kontserdi

Selleks et üle Eesti külapillimehi osalema innustada ja neid julgustada, leiab aset vabariigi pillimeeste kontserdituur, kus lasevad pillidel kõlada kolm varasemat tiitlikandjat: 2018. aastal ajaloo esimeseks vabariigi pillimeheks pärjatud Juhan Uppin, 2020. aastal tiitli võitnud Martin Arak ja 2022. aastal aunimetuse teeninud Kert Krüsban.

Juhan Uppini «igapäevaseks» pilliks on Teppo tüüpi lõõtspill, «pühapäevapilliks» kandled. Kontsertidele lubab ta aga üllatuseks kaasa võtta ka mõne muu lemmikpilli. Martin Arakut tuntakse ka Kandle-Ossi nime all ja tema armastatud hobiks on saanud esiisade kombel rahvakandle mängimine. Kert Krüsban tegutseb nii soolopillimehena kui ka ansamblites ning annab oma virtuoosseid oskusi edasi mitmes muusikakoolis üle Eesti.