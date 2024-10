Hingesilmavaade: mu ümber ja mu sees

Riho Hütt rääkis, et suve lõpus näituse teemat «Mu ümber ja mu sees» välja pakkudes arvas ta, et see on hästi vaba ega sea kunstnikele mingeid raame. Galeriisse jõudnud tööd tõestasid, et teema on inspireerinud minema filosoofiliseks ja sügavuti. «Mind üllatab ja rõõmustab nii tööde rohkus kui ka teemad, mida on käsitletud: hingemaastikud ja ümberringi toimuv, see, mis puudutab. On heledaid ja tumedaid toone – nagu elu on. Sellepärast ongi ilus, et on helgust ja tumedust,» sõnas kuraator. «Inimesed on mõelnud kuraatoriga kaasa,» märkis Virumaa Näituste juht Raivo Riim. «On lillepilte ja on valusaid teoseid.»