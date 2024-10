Kuus tähtsat vastust päästeametilt

Miks tuleb kriisideks valmistuda just nüüd?

Kriisid kahjuks ei hüüa alati tulles ning võivad meid tabada väga ootamatult ja erineval moel. Kohalikud ja rahvusvahelised kriisid, nagu looduskatastroofid, sõda Euroopas, keemiaõnnetused, on paraku muutunud igapäevaseks reaalsuseks, millega peame arvestama. Töötame iga päev selle nimel, et Eesti oleks turvaline. Mida rohkem inimesi suudab erinevates kriisiolukordades iseseisvalt ja teadlikult tegutseda, seda rohkem on võimalik päästa elusid ning vähendada tervise-, keskkonna- ja varakahjusid.