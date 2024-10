Turvafirma: väikese põlengu kustutamiseks pole alati päästjaid vaja

Turvafirma toob näiteks toidu- või rasvapõlengud köögis, mis on G4S-i andmetel ühed sagedasemad põhjused, miks vingu- ja suitsuandur köögis häiret annab. G4S-i tuleohutusspetsialist Siim Siska märkis, et levinud viga rasvapõlengu korral on veega kustutamine. "Vee valamine rasvale tekitab veelgi suurema põlengu," selgitas Siska ja lisas, et tulekahju võib siis mõne sekundi jooksul kontrolli alt väljuda.

Siska sõnul võiks igas kodus olla kas tuletekk või -kustuti, ideaalis mõlemad. Ta ütles, et eestlaste teadlikkus tuleohutusest on aastatega kasvanud. "Teadvustatakse aina rohkem, kui suur on oht, et kodus võib tulekahju tekkida ja et tuletekk või kustuti võimaldavad väiksema tulekahju korral tule ise kontrolli alla saada," ütles Siska.