Áron Lakatosi bänd, kes Rakvere Keskväljakult kiirustas otseteed Narva Rugadivi kultuurikeskusse, kus ansambel astub üles hõimupäevade pärimusmuusika kontserdil, on viis aastat tagasi loodud kooslus, mis esitab ungari rahvamuusikat, ent on kuulutanud ka, et nende muusika on tegelikult pesuehtne tantsumuusika.