Linlastele uus Kastani puiestee meeldib: ka endine skeptik on meelt muutnud

Lapsega jalutanud Herdo rääkis, et esialgu suhtus ta vanade kastanite mahasaagimisse ja tänava renoveerimisse väga skeptiliselt. "Aga nähes lõpplahendust, meeldib see mulle väga," lausus ta. "Eriti meeldib, kuidas liiklus on lahendatud: kiirusepiirang 30 km/h on asjakohane, tõstetud ülekäigukohad rahustavad liiklust. Eriti ilus on see tänav pimedas. Lapsega siin jalutada on palju turvalisem kui varem."