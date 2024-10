Rakvere äärelinna eramust leiti eaka naise surnukeha

Ööl vastu esmaspäeva toimetasid Rakvere äärelinnas asuva eramu juures pikka aega politseinikud ja kriminalistid. Teada on, et majast leiti vanema naise surnukeha ja juhtumiga ei tegele mitte enam politsei, vaid see anti menetluseks edasi prokuratuurile ning algatatud on kriminaalasi.