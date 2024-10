Jon Mikiver esitles sooloprojekti "jondog" kontserdiga

Kontserdi erikülalistena astusid lavale ka plaadil kaasa teinud muusikud Anett Kulbin, Robert Linna ja Jonas Kaarnamets. Jon Mikiveri bändi liikmed on Markko Reinberg (Elephants From Neptune), Kristjan Kallas (Ewert and The Two Dragons), Jan-Christopher Soovik (Frankie Animal) ja Sulo Kiivit (MÖRT, Kaschalot).