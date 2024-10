Kungla lapsed nautisid unistuste päeva

Kungla maja õppealajuhataja Terje Makarova rääkis, et lastele oli uudistamist ja avastamist tohutult: jälgiti huviga, kuidas loomad nende pakutud porgandeid, kapsaid, peedi- ja võilillelehti krõbistasid ja kuidas väikesed kitsetalled omavahel mängisid. "Iga laps sai rahulikult tutvust teha just temale kõige armsama loomakesega. Suur üllatus oli osale poistele seegi, kuidas lammas kakab. Nii mõnigi laps nägi sellist imeasja elus esmakordselt," jutustas Terje Makarova. "Oleme väga rõõmsad, et Taluõu Ratastel tuleb ise loomadega kliendi juurde, kuna kõiki lasteaialapsi koduloomi vaatama sõidutada on kahjuks väga kulukas ettevõtmine," lisas ta.