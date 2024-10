Tapa Pihlakodu teise korruse aknast hüppas välja hoolealune

Virumaa Tugiteenused asuvad Tapa linnas Õuna tänav 15 majas. Sellest põhja suunas teisele poole Malle tänavat jääb endine Tapa haigla, kus praegu tegutseb Pihlakodude ketti kuuluv Tapa Pihlakodu. Seal on 125 hoolealust.

Üllel oli Virumaa Tugiteenustes 24 tunni pikkune vahetus. "Tulin lihtsalt ukse peale ja siis ma kuulsin tükk maad eemalt inimese häält. Ma algul mõtlesin, et inimesed lihtsalt räägivad. Aga siis tundus, et keegi nagu hüüab appi. Ma läksin tuppa tagasi, võtsin oma telefoni. See kõik võttis aega, oma 15 minutit kindlasti, enne kui mina selle inimeseni jõudsin," meenutas Ülle.