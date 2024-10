Juhtkiri: vastuseisu võlu ja valu

Rakveres uuendati põhjalikult Kastani puiesteed. Pikalt remondis olnud objekt on nüüdseks liiklejatele avatud ning ei saa salata, et märksa kenamana kui varem. Vastuseisuta ei alanud aga needki remonditööd. Põhiline argument oli, et vanu puid ei tohiks maha võtta.