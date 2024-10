Kommentaar: milles peitub Eesti ettevõtlusressurss?

Arvan, et vastus peitub naistes – see on ressurss, kui nii tahame öelda, kelle kasutamises on Eesti väga tagasihoidlik olnud.Kuigi uuringutest selgub, et naised on võimas jõud, kes panustab märkimisväärselt majanduse arengusse ning nii endale kui ka teistele töökohtade loomisse, on Eesti selle kasutamises üsna tagasihoidlik.