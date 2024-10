"Teatrinukkude võlumaailm" jõuab Rakverre

Nukuteatrimuuseumi juhataja ja näituse projektijuhi Iti Niinemetsa sõnul on 2023. aasta märtsis avatud ja sestpeale Eesti eri paigus peatunud näitus vastu võetud väga hästi. "Esimene küsimus on alati see, et kas tõesti võib näitusel olevaid teatrinukke katsuda. Seega kõige rohkem rõõmu on loomulikult sellest, et näitusel saab ise teatrinukkudega mängida," rääkis Niinemets, kelle sõnul on näitusekülastajate jaoks sageli üllatav, kui palju võib kaaluda üks teatrinukk.