Teele Eskor pärjati aasta noortalunikuks

"Tänavused võitjad paistsid silma mitte ainult oma tootmises, vaid ka aktiivse osalemisega kohaliku kogukonna elus ja organisatsioonides, olles oma valdkonna eestvedajad. Nende talude tegevus näitab selgelt, et talud on maaelu selgrooks ja peavad selliseks ka jääma. On oluline tunnustada neid tublisid tegijaid, sest just nemad toovad esile Eesti toidutootmise mitmekesisuse ja aitavad säilitada elujõulist maaelu," sõnas Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats, kirjeldades selle aasta võitjaid.