Ida- ja Lääne-Virumaa päästekomandod ootavad külla

Kõikide Ida- ja Lääne-Virumaa päästekomandode uksed on 26. oktoobril avatud kella 13–15 ja üritus on huvilistele tasuta. "Päästjad ja ennetuspartnerid on kohal, et jagada soovitusi, kuidas kriisiolukordadeks valmistuda ja milline võiks olla kodune kriisivaru. Kutsume kohale neid, kes vajavad selgust, mida tähendab varjumine või mispuhul tuleb evakueeruda," selgitas Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu. Päästetööhuvilised saavad tutvuda ka päästetehnikaga.

Ida päästekeskuse juhi Janar Kärneri sõnul on igale inimesele elulise tähtsusega teadmised ja oskused, kuidas kriisiolukorras käituda ja kuidas kriisideks valmistuda. "Kui pered, ühistud ja kogukonnad on põhjalikult kriisideks valmistunud, siis see päästab inimeste elusid, leevendab kahjusid ja aitab kriisist paremini taastuda. Avatud uste päev annab kõigile võimaluse oma teadmisi selles vallas parandada," märkis Kärner.

Päästeamet on elanikkonnakaitse juhtasutus ning vastutab varjumise, ulatusliku evakuatsiooni, ohuteavituse arendamise ja inimeste kriisivalmiduse parandamise eest.

Oktoober on elanikkonnakaitse kuu ning sel aastal on päästeamet selleks ajaks planeerinud üleriigilise teavituskampaania "Valmistu, et su elu, su pere ja Eesti oleks kaitstud!", mis annab esmast infot, millistele aspektidele peavad inimesed kriisideks valmistumisel tähelepanu pöörama. Ettevõtted ja organisatsioonid saavad tellida kriisikoolitusi ning korteriühistud lisaks tuleohutusteemalisele nõustamisele nõustamist kriisiks valmistumise kohta.