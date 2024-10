Pinged, saladused ja peretülid: tsikaadide aeg

Rakvere teatris algab "Tsikaadide aeg". Miks jõuavad tsikaadid meie praegusse aega, ruumi ja (mõtte)aeda?

Tsikaadid on poeetiline kujund, mis on loodusega kooskõlas. Tsikaadid elavad väga kaua, aga nukkuvad väga pikka aega – 13 aastat. Siis nad tulevad välja. Teame filmides seda heli, mis nad teevad, igal pool siriseb – need on nende paaritushüüud. Kui uus põlvkond on sigitatud, surevad nad ära.