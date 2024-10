Meie hulgast lahkus pikaaegne kolleeg Aivi Pargi

"Pole ime, et just spordi- ja noorteteemad ajalehes tema pärisosaks said, sest just nooruslikkus ja spordilembus olid tema saatjaks," lausus Aarne Mäe. "Mõnigi kord trehvasin teda tammikus, kus ta juba kaugelt viipas. Tema tõttas kiirel kõnnil jala nii tööle kui ka linna, mina sõtkusin rattaga. Tarva korvpallurite hiilgeaegadel elasime sageli koos Kastani areenil korvpalliplatsi ääres emotsionaalselt omadele kaasa. Kui Aivi pensionile läks, kauplesin Andres Sõbralt talle kingiks Tarva särgi, vist Kristo Saage numbriga. Aivi oli hea inimene."

Aivi teravast sotsiaalsest närvist annab tunnistust tema repliik aastast 2014, kui europarlamendi valimistel jäi Eesti inimeste osavõtt passiivseks. Aivi kirjutas: "Oodanuks aga inimestelt avaramat maailmapildi nägemist, kodanikutunnet, ja kui soovite, siis ehk ka kavalust. Viimast just seepärast, et poliitiline õhkkond meie ümber on ärev. Millise signaali annab madal valimisaktiivsus meie idanaabrile? Et Euroopa Liidus toimuv ei lähe meile korda? Et parem oleks tõesti ühel hommikul ärgata ja leida ennast Venemaa koosseisust?"