Natali Väli ja Viktoria Väli – ema ja tütar nii elus kui ka lavalaudadel

Natali Väli rääkis, et on Rakvere teatrist poolteist aastat eemal olnud, kuigi ühendavaks niidiks on lavastus «Nipernaaditalv», kus ta jätkuvalt mängib. «Seda mängitakse väga harva ja tunne, et olen eemal, on ikkagi tekkinud,» tunnistas ta. Nüüd, kui «Tsikaadide aeg» on Natali Väli taas suurele lavale toonud, paistab talle, et teatris on «ühtpidi kõik sama, teisest küljest aga hoopis teistmoodi ka». «On ju inimesed vahetunud ja kõige rohkem on vist teistmoodi sisetunne. Enesetunne on kuidagi teine,» rääkis näitleja.