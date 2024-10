"Rakett Juuniori" pardale pürib kaheksa Lääne-Viru kooli

Saatesse pääsemiseks pidid koolid kokku panema oma meeskonna ning tegema video sellest, kuidas ajada pudelisse muna. "Saame kinnitada, et pudelisse aeti kõvasti üle 147 muna ning seda väga loovatel viisidel. Kõikidest meile saadetud videotest paistis välja õpetajate suur panus ning mina sooviksingi eelkõige tänada kõiki juhendajaid, kes lapsi innustasid ning koolide meeskonnad kokku panid," ütles Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik. "Kõik maakonnad on kenasti pardal, nagu me juba saateformaati välja mõeldes eesmärgiks võtsime, ning koolide omavaheline mõõduvõtt võib alata!"

"Rakett Juunior“ on põhikooliõpilaste teadusvõistlus, mis Eesti Teadusagentuuri ja Ahhaa teaduskeskuse koostööna jõuab uue aasta alguses Kanal 2 eetrisse neljaosalise teadussaatena. Selles võistluses ei võistle igaüks enda eest, vaid kuueliikmelisel tiimil (kaks last 4. klassist, 5. klassist ja 6. klassist) tuleb näidata oma teadmisi ja oskusi meeskonnatöös, et viia üheskoos oma kool võidule. Saatesarjas selgitatakse välja Eesti kõige nutikam kool, pannes proovile nii võistlejate loogika, humanitaarteadmised kui ka reaalainete taibu. Võistluse patrooniks on kosmoseteadlane ja tunnustatud teaduse populariseerija akadeemik Ene Ergma.