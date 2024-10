Põhjamaade suurim animafestival austab elutööauhinnaga Priit Pärna loomingut

"Määratlus "elutööauhind" sisaldab eneses nagu kahte vastakat mõistet – vau!, sind märgati, vinge! Ja samas, et sai tehtud küll, kõigil kõrini, aitab, mine, mees, puhka!" ütles Priit Pärn. "Minu puhul on läinud nagu vägikaikaveoks. Nemad: "Nüüd viimane ja pane pillid kotti." Mina: "Vabandust, tuli veel üks..." Kui mulle anti üheksas, püüdsin nalja teha, et kassidel üheksa elu ja mulgi, aga üheteistkümnenda puhul ei oska öelda muud, kui et kus on, sinna tuleb. Jõudu teile, mulle kah!"