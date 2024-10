Juhtkiri: palun lõpetagem kellakruttimine

Kas suveaeg on seda väärt, et kaks korda aastas minna üle kas siis tund varasemale või tund hilisemale elurütmile? Võibolla kõik isegi ei tea, et kellakeeramise juured on esimese maailmasõja aegses Saksa keisririigi sõjamajanduses, kui võimalikult ökonoomselt üritati ära kasutada iga loomuliku valguse tundi. Et toota rohkem mürske ja padruneid.

Tehisvalgus on igal pool me ümber, nii külmal kui ka soojal ajal. Nüüdisaegsetes tehastes, sageli ka lautades ja kontorites puuduvad aknad. Akendeta hoonesse tööle minnes ei ole suurt vahet, kas tööpäev algab päikese tõusmise hetkel või tund aega enne seda.

Psühholoogide uuringud üle maailma on kinnitanud, et kellakeeramine mõjutab nii inimeste une kvaliteeti kui ka vaimset tervist üldiselt. Näiteks on kindlaks tehtud, et kevadine kellakeeramine põhjustab enam kehva und, sügisene põhjustab depressiooni levikut umbes 11 protsendi võrra. Südameatakkide ja insultide esinemissagedus suureneb just esimesel kahel nädalal pärast kellakeeramist, kusjuures kõige suurem risk on esimesel kolmel tööpäeval pärast muudatust.