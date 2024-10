Kommentaar: kuidas lapsele rahatarkust tutvustada

Kooli minek tähendab paljudele lastele esimest sammu iseseisvumise poole. Lisaks mobiiltelefonile ja iseseisvale bussisõidule on see tavapäraselt aeg, kus saadakse esimest korda regulaarselt taskuraha. Selleks et nädala alguses antud eurosid kohe ära ei kulutataks, on oluline, et laps mõistaks raha väärtust ning oskaks oma väljaminekuid planeerida.