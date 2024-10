Haljala vallavanema energiaäri kolmel kontinendil läheb tõusude ja mõõnadega

Kahe ja poole aasta eest Haljala vallavanemaks saanud Anti Puusepp on üles töötanud Palmse Mehaanikakoja. Kuid Puusepal on käsi sees ka energeetikas. Temaga seotud energiaettevõtted on tegutsenud Soomes, Lõuna-Aafrikas, Dominikaani vabariigis ja mõistagi koduses Eestis.