Hõimuõhtu tõi soome-ugri tantsulood keskpõrandale ja näitusele

«Meil, Eestis elavatel soomeugrilastel, on väga hea meel, et oktoobrikuus on taas põhjust näidata ennast, oma kultuuri, tutvustada oma keelt ja traditsiooni,» ütles ersa-mokša kultuuriühingu Sjatko esimees ja soome-ugri kultuurikorraldaja Eestis Natalia Abrosimova puhtas eesti keeles. Ta märkis, et ersasid ja mokšasid elab Eestis 368 inimest.