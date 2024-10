Liikumisuuringute spetsialist: täisväärtusliku elu elamiseks on igasugune liikumine ülioluline

Ta leiab, et teadlikkus vaimsest tervisest ja sellest, kuidas seda hoida, on järjest parem. Käitumuslikult on oma harjumusi muuta aga palju keerukam. «Isegi kui me teame, et liikumine on kasulik ja oluline, nõuab näiteks auto asemel jalgsi või rattaga tööle minek teistsugust aja planeerimist, ilmastikule vastava riietuse valikut ja võibolla veel mingeid harjumuspärasest erinevaid otsuseid, mis kõik võtavad esialgu palju energiat. Aju aga tahab, et me energiat kokku hoiaks, ja suunab meid pigem käituma nii nagu tavaliselt.»



Mägi tõdeb, et vaimset ja füüsilist tervist käsitletakse meie kultuuriruumis ja ka meditsiinisüsteemis siiani liiga eraldiseisvana. «Inimene on siiski tervik ja aju, millest sõltub meie vaimne tervis, on üks meie keha organitest. See, kuidas me oma keha tervikuna hoiame, mõjutab ka meie aju ja vaimset tervist ning vastupidi, meie vaimne meeleseisund ja heaolu avaldavad mõju meie füüsisele.»



Katrin Mägi sõnul on lapsepõlvekogemus väga oluline. Lihtsam ja loomupärane on füüsilist tegevust harrastada neil, kes on saanud liikumisharjumuse kaasa lapsepõlvest. Uuringutest on välja tulnud, et peamisteks takistusteks liikuma hakkamisel on lisaks ajapuudusele just ebakindlus ja oskuste puudumine, ehk siis inimesed ei tea, millega, kuidas ja kust alustada.



Samuti rõhutab Mägi, et ka päevavalgus on ajukeemia ja üldise hormonaalse talitluse seisukohalt ülioluline. «Aju toodab päeva- ja päikesevalguse toel serotoniini ja melatoniini. Serotoniin aitab meil päevasel ajal ärkvel olla, tagab meie keskendumisvõime, tekitab hea enesetunde ning tagab bioloogilise päevarütmi. Melatoniini tootmine kehas hakkab suurenema õhtul ja see tagab sügava une, aitab kehal une ajal taastuda, on tugev antioksüdant ning tagab bioloogilise öörütmi. Samuti nõrgestab vähene päevavalgus keha loomulikku kaitsesüsteemi ja muudab meid päevasel ajal uniseks ning uimaseks. Ka mõjutab valgus meie und, une kvaliteet omakorda meeleolu.» Just seetõttu soovitab ta päevast valget aega ära kasutada ja näpistada tunnikese päevast õues olemiseks.



«Kõik lapsed ja noored võiksid õuevahetunnis või õues õppides koolipäeva kestel valget aega nautida.»



Liikumisega alustada soovitab Katrin Mägi tasa ja targu – sobib igasugune kerge või mõõduka intensiivsusega liikumine, näiteks kõndimine, rahulik rattasõit, ujumine, tantsuline liikumine.



«Abiks võib olla juba see, kui sa liigud värskes õhus 20 minutit paaril korral nädalas. Juba selline minimaalne doos võib aidata meeleolu parandada. Rõhutan, et füüsiline liikumine ei pea tähendama trennis käimist või tohutut eneseületust-pingutust,» selgitab Mägi. Ta tõdeb, et tasub tavapäraste igapäevaste tegevuste sees leida hetki, kuhu väikesi liikumisampse sisse põimida, sest igasugune liikumine loeb.