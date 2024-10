Loits tähistab eriväljaannetega olulisi tähtpäevi

Kuna 20. oktoober märgib Loitsu albumi "Vere kutse kohustab" 20. aastapäeva ning tänavu möödub 25 aastat loo "Tõelised kuningad" esmalindistamisest stuudios, otsustas Loits neid kahte tähtpäeva vääriliselt tähistada, kinkides oma kamraadidele kaks eriväljaannet.



""Vere kutse kohustab" on plaat, mida on trükitud üle 10 000 eksemplari. Plaat, mis on ilmunud Leedu ja Ameerika plaadifirma alt. Plaat, mille siin Eestis saatis orbiidile Lihula monumendi ümber lahvatanud skandaal. Loo "Tõelised kuningad" esmalindistamisele stuudios järgnes Loitsu esimene pikem tuur Eestis, Lätis ja Leedus," rääkis ansambli Loits laulja Lembetu ehk Kadrina kultuurivedur Ahto-Lembit Lehtmets.

Lembetu sõnul on esimene eriväljaanne neist ootuspärasusest kaugemal kui üks äraütlemata kauge asi. "Koostöös Kaido Kirikmäe ja Tiit Pähnapuuga (FAAM) vormistati kaks varem ilmunud Loitsu lugu niivõrd uudsesse kuude, et need on pea tundmatuseni moondunud. Pigem võiks neid lausa uuteks lugudeks pidada," ütles Lembetu. "25 aasta tagune lugu "Tõelised kuningad" käis läbi FAAMi masinate ja moondus õõvaküllaseks black-drone-industrial-elektroonika-seguks. Lugu "Kiri kaevikust" sai aga uue kummitusliku ambient-dark-tempo-kuue tänu Kaido Kirikmäele."



Lembetu märkis, et kogu materjaliga nihutati olulisel määral erinevate muusikažanrite piire, kamraadide abiga leidis Loits ennast täiesti uuest, seni avastamata ilmast. "Eelmainitud kaks teost pressiti vinüüli, mille ekstra limiteeritud veripunane versioon müüdi läbi Tarbariitus-nimelisel festivalil. Tavaversioon on jätkuvalt saadaval," rääkis Lembetu.

Kuula: Loits/Kaido Kirikmäe "Kiri kaevikust" ("Kauge laane" versioon) SIIT

Teise eriväljaandena taasilmus Loitsu albumi "Vere kutse kohustab" 20. aastapäeva puhul eelmainitud albumit sissejuhatav kogumik "Furor Aesticus: Prelude to the Vere Kutse Kohustab". "Varem Prantsusmaal CD-formaadis ja Ameerikas vinüülil ilmunud kogumik on nüüd saadaval läbi kohaliku plaadifirma Gatekeeper Recordsi kassetiformaadis," nimetas Lembetu.

Kuula: Loits "Furor Aesticus: Prelude to the Vere Kutse Kohustab" SIIT

Loits on tegutsenud alates 1996. aastast. Ansambli muusika liigitatakse black metal‘iks, selle sõnum on rahvuslik ja patriootlik.