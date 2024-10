Itaalia jahituristidelt on Mahu ja Kalvi rannas konfiskeeritud 170 lastud veelindu

Kuue aasta eest vastu võetud jahiseaduse üheks muudatuseks on kohustusliku koolituse nõue ka välisriigist tulnud jahimehele. Kahjuks ei ole see olukorra paranemist kaasa toonud. Keskkonnaamet on sel linnujahihooajal alustanud juba üheksa väärteomenetlust linnujahinõuete rikkumiste kohta, neist kuus välisriigi kodaniku suhtes.