Lääne-Virumaa maakondlik räimepüügikvoot on 10 tonni

Läänemere avaosa kvoodist osa moodustab maakondade kvoot – 300 tonni –, mis on mõeldud rannapüügi jaoks. Siin on aga suured piirkondlikud erinevused. Kui sellest 300 tonnist moodustab Ida-Virumaa maakondlik kvoot 130 tonni, Lääne maakonnal 85 tonni, Harju maakonnal 40 tonni, Saare maakonnal 20 tonni ja Hiiu maakonnal 15 tonni, siis Lääne-Virumaal on see kõigest 10 tonni.