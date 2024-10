Bauroc on aasta ettevõtte nominent

Üks kümnest finalistist on AS Bauroc, mis juba võitis auhinna aasta pereettevõtte kategoorias. Lääne-Virumaal Rakvere vallas asuv Bauroc on Põhja-Euroopa ainus poorbetoontoodete valmistaja. Ettevõtte üks asutajatest Jazeps Paplavskis osales aktiivselt ettevõtte juhtimises kuni oma surmani 2023. aastal. Tema poeg Ivar Paplavskis on kaasasutaja ja nõukogu esimees. Kolmandast põlvkonnast on juhtimisse kaasatud Ivari pojad Ingvar ja Ingmar, kes vastutavad finantsanalüüside ja ESG poliitika väljatöötamise eest.

Ülejäänud üheksa finalisti on AS Nortal (aasta eksportöör), AS Harju Elekter (aasta tööstuse digitaliseerija), OÜ DefSecIntel Solutions (aasta innovaator), AS Estiko-Plastar (aasta kestlik ettevõte), OÜ OKO Restoranid (aasta turismiedendaja), AS HANZA Mechanics Tartu (aasta välisinvestor), AS Eesti Gaas (aasta konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte), AS Auto 100 (aasta konkurentsivõimelisim kaubandusettevõte) ja AS Swedbank (aasta konkurentsivõimelisim teenindusettevõte).