Protestiaktsioon seiskab söögikohtades kümneks minutiks töö

"Me ei saa vaikimisi nõus olla, et Eesti inimene maksab makse rohkem kui teised Euroopa elanikud ning vaba aja veetmise võimalused muutuvad seeläbi enamiku jaoks liiga kalliks. Me ei saa pealt vaadata, kuidas ekspordi suurendamise ja ettevõtluse edendamise asemel tõstab riik pelgalt makse, mitte ei panusta majanduse taastamisse," sõnas EHRL-i tegevjuht Killu Maidla.