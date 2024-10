Algas Vainupea kabeli uuendamine

Haljalas vallas asuva Vainupea kivikabeli olukord on troostitu. Vihmavesi voolab katuselt kivide vahele, talvel külmudes lööb need lõhki, murendab seinu nii seest kui ka väljast. Et päästa, mis päästa annab, algatas näitleja Jaanus Nuutre, kes kuulub Vainupea Küla Seltsi juhatusse, kabeli restaureerimise. Esialgsete hinnangute kohaselt lähevad tööd maksma 140 000 eurot.