Rändajate mõtisklus Rakvere Kolmainu kirikus

Hingedeajal on kombeks mõelda oma lahkunud lähedastele. On sobiv aeg mõelda sellelegi, et kõik me oleme siin maamuna peal rändajad. Kontserdil, mis kannab pealkirja "Rändaja laul", soleerib tšellol Eesti üks tuntumaid tšelliste Aare Tammesalu ning orelil mängib Tallinna Kaarli kiriku organist Piret Aidulo.