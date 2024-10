SEIN ON EES Ukuaru muusikamaja sein varjab naabrite eest valguse

Ukuaru muusikamaja keskmeks saab Alar Kotli projekteeritud Pauluse kirik, aga et tänapäevane kontserdimaja suhteliselt väikesesse sakraalhoonesse ära ei mahu, nägi projekt ette lisahoone ehitamist kiriku ja Võimla 3 korterelamu vahele. Selle teise hoonega ongi nüüd suur probleem – ehituse edenedes avastasid Võimla 3 mõnede korterite elanikud, et hakkavad edaspidi oma aknast nägema vaid vastasmaja seina, mis projekti kohaselt kaetakse tagatipuks veel mustate plaatidega.

Juriidiliselt on kõik korrektne: toimunud on arutelud ja kooskõlastused ning Võimla 3 elanikud vastuväiteid ei esitanud. Nagu nüüd selgub, lähtusid elanikud nõusolekut andes eskiisjoonisel nähtust. Nad võtsid aluseks joonised, mida Rakvere linn kõikvõimalikes kanalites esitles, sealhulgas avalikul näitusel Pauluse kiriku seinal enne ehituse algust. Tegelik pilt, vähemalt näiliselt, on hoopis teine.