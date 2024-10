Arvamus Rakvere linna juhib kommunikatsioonihäire

Kommunikatsioonihäiret on jube mõnus ettekäändeks tuua, kui ise vastutada ei taha. Kui ei julge tunnistada, et jah, keerasin kõik kihva ja olen süüdi, teinekord püüan paremini. «Kommunikatsioonihäire» on selline mõnus hambutu sõna, pealegi piisavalt pikk ja konarlik, et inimene, kes selle lobedalt välja hääldada suudab, ei saa rumal küll kuidagi olla, ilmselt pole ka milleski süüdi. Seesama konarlik sõna annab inimestele justkui õigustuse mitte võtta vastutust. Ja see on üha suurenev probleem.