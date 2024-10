Nöör on ees! Uuendatud Kastani puiestee jalakäijate ala kohale riputati värvilised vimplid, et oleks pidulikum. Paraku on vimpleid hoidvad nöörid välja veninud ja takistavad jalutamist. Keegi on isegi loobunud Bolti tõuksiga edasi sõitmast, sest ei pääsenud läbi – vähemalt selline mulje jääb.