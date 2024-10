Lõuendil vallanduvad «Kirgede tormid»

«Kunstnik ei peagi väga palju rääkima. Kõik on näha lõuenditel,» ütles Riina Rillo kesk värviküllaseid «Kirgede torme». «Ma mõtlesin seda kirgede tormi minus eneses. Et see on tegelikult nii isiklik,» lisas ta.

«Teinekord on kirge meres, kui see möllab. Kui seda näen, siis see on mulle nii tähtis ja see inspireerib mind tööle,» avaldas kunstnik ja mainis, et teeb väga harva rahulikke maale.