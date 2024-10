Sõna on laval koos Indrek Saare, Jüri Laugatsi ja Claudiusega

«Saatesari jäädvustab monolooge eesti sõnateatrite mängukavast. Siht on talletada hetki olevikulisest, kaduvast teatrikunstist, mõtestades nende lavahetkede tähendust.»

Nende sõnadega olen alustanud saadet «Sõna on laval» juba 26 korda. Eks helise see algus kenasti kokku Rakvere teatri lausungiga «Teater on kaduv kunst. Ta kaob kohe ära»?!