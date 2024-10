Rakvere Raibe Jäätmejaamas asusid tööle valge-toonekured

Jäätmekeskuse direktor kiitis kurgi kui hoolsaid töömehi, kes sorteerivad prügi. Paljud inimesed on lohakad ja loobivad olmeprügi hulka nii pakendid kui ka biojäätmed. See sobib ablastele lindudele, kes on võtnud enda õlule tähtsa rolli. Kuna valge-toonekurg toitub kõigest, millest jõud üle käib ja mida on saada, konsumeerivad nad leitud biojäätmed kohapeal.