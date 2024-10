Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Aprillikuust teenindab meie rajooni autoraamatukogu, mis lasti käiku raamatukogude tsentraliseerimise ja väiksemate külaraamatukogude likvideerimise tõttu. Marsruut on koostatud nii, et võimalikult hästi teenindada neid maaelanikke, kelle kodukandist on raamatukogud kaugel. Esmaspäeviti on bibliobuss Kulina 8-kl. Koolis, Rahkla sovhoosis, Pandivere kolhoosis ja Torma Karusloomakasvanduses, teisipäeviti Viitnal ning Viitna sovhoosi Arbavere ja Loobu osakonnas, Vihula kolhoosi Sagadi osakonnas ja Aaspere kolhoosi Kavastu osakonnas.