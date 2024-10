Agriland tuli Virumaa klientidele lähemale

Ettevõtte üks asutajaid ja projektijuht Indrek Lindsaar rääkis, et Tartu ja Märjamaa kõrvale Rakverre esinduse avamine oli neil ammu plaanis. "Juba kümme aastat tagasi, kui ettevõte tegutsema hakkas, tegime otsuse, et peame jõudma ka Rakverre," ütles ta. "Põhjus on lihtne. Tahame olla oma klientidele, põllumeestele, lähemal. Ja Virumaal on meil koostööpartnereid palju."